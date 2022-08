Erster Erfolg für Tvgg II

Bergstraße. Im Duell zweier bislang in der Fußball-Kreisliga B siegloser Teams kam die Tvgg Lorsch II zu einem 3:1 (0:0)-Heimerfolg gegen Aufsteiger SG Gronau. Nach einer ausgeglichen und an Höhepunkten armen ersten Halbzeit nahmen die Lorscher das Heft des Handelns in die Hand und setzten sich dank später Treffer noch verdient durch. – Tore: 1:0 Nonnemann (46.), 1:1 Bayer (50.), 2:1 Sommer (83.), 3:1 Nonnemann (87.); dann scheiterte Bayer (SG) per Handelfmeter noch an Tvgg-Keeper Bremicker (89.). hs

FSV Zotzenbach – TSV Auerbach II 4:2. David Rauch, spielender Trainer der Gastgeber, war zufrieden. „Das war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Die TSV war in spielerischer Hinsicht ein richtig starker Gegner“, lobte Rauch. Trotz 0:3-Pausenrückstands gaben sich die Gäste keineswegs geschlagen und schafften dank zweier Treffer binnen fünf Minuten den Anschluss. „In der Schlussphase hat die TSV alles aufgemacht, und wir kamen nach einem Konter noch zum 4:2“, freute sich Rauch. - Tore: 1:0 Bangert (13.), 2:0), 3:0 David Rauch (44., 45. + 2), 3:1 Weiß (48.), 3:2 Ayyildiz (54.), 4:2 Bangert (90.+1). ki/ü

TSV Weiher – SV Kirschhausen 3:4. In der Nachspielzeit sicherten sich die Kirschhäuser einennicht unverdienten Sieg. „Ich denke schon, dass das in Ordnung geht. Wir sind dreimal in Rückstand geraten und sind immer wieder zurückgekommen“, freute sich Trainer Miquel da Silva, der seine Mannschaft auch in spielerischer Hinsicht überlegen sah. „Wir haben bei den drei Gegentreffern Geschenke verteilt. Das darf nicht passieren. Trotzdem bin ich mit unserer Leistung heute absolut einverstanden“, sagte der Kirschhäuser Coach nach dem ersten Saisonsieg. - Tore: 1:0 Marksteiner (5.), 1:1Wenninger (19.), 2:1 Kühn (32.), 2:2 Emig (36.), 3:2 Marksteiner (47.), 3:3 Langner (90. + 3), 3:4 Helfert (90.+5). ki/ü