Erst nach einer Stunde nutzt der FC 07 seine Chancen

Bergstraße. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten hat der FC 07 Bensheim in der Fußball-Gruppenliga einen Pflichtheimsieg gegen den TSV Lengfeld eingefahren. Mit 4:1 gewannen die Nullsiebener gestern im Weiherhausstadion gegen den Tabellen-Dreizehnten. „Wir haben es uns am Anfang selbst schwergemacht. Insgesamt war es ein verdienter, hinten raus auch souveräner Sieg“, sagte 07-Coach Andy Zehnbauer.

In einer druckvollen Startphase verpassten es die Gastgeber, eine Führung vorzulegen. „Wir haben gut begonnen, waren überlegen, haben aber wie so oft unsere Chancen nicht genutzt“, so Zehnbauer. Über den jungen Vitus Horneffer liefen vielversprechende Angriffe. Möglichkeiten boten sich unter anderem Florian Budimir und Bastian Blüm. Das erste Tor erzielten allerdings die Gäste mit ihrem ersten Torschuss durch Max Messerschmitt.

Nach einer Stunde kam der FC 07 zum Ausgleich. Einen Diagonalpass von Marcel Spengler verwertete David Halla aus zwölf Metern zum Ausgleich. Beim 2:1 profitierten die Bensheimer von einem Fehler in der TSV-Abwehr, der es Budimir ermöglichte, den Ball aus 20 Metern ins leere Tor zu schieben. Kurze Zeit später vergab TSV-Spielertrainer Oppermann das 2:2. Für die Entscheidung sorgte Spengler. Eine Vorarbeit von Dennis Konietzko drückte der Offensivspieler ohne Mühe aus kurzer Distanz zum 3:1 über die Linie (74.). „Danach war das Spiel gelaufen“, berichtete Zehnbauer.

FC 07 Bensheim: Kurz – Renner, Rettig, Blüm, Jost, Albrecht, Konietzko, Spengler, Halla, Horneffer (74. Horneffer), Budimir (69. Hanilce).

Tore: 0:1 Messerschmitt (20.), 1:1 Halla (60.), 2:1 Budimir (68.), 3:1 Spengler (74.), 4:1 Thobe (80). – Schiedsrichter: Werner (Nauheim). – Zuschauer: 100. – Beste FC 07-Spieler: Spengler, Konietzko. eh

SF Heppenheim – FV Mümling-Grumbach 3:1. „Das war ein sehr wichtiger Sieg“, sagte Trainer Aiad Al-Jumaili: „Wir haben verdient gewonnen“. Die Sportfreunde waren die bessere Mannschaft, obwohl Al-Jumaili auf viele Leistungsträger verzichten musste. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit konnten die Heppenheimer die personellen Engpässe aber wettmachen. Al-Jumaili: „Die Mannschaft hat heute ein anderes Gesicht gezeigt als noch letzte Woche gegen Bürstadt.“ Da hatten die Heppenheimer 0:3 verloren.

Die passende Reaktion zeigten sie gestern auf eigenem Rasen. „Wir waren von der ersten Minute an im Spiel mit guten Spielzügen und schönen Toren“, so Al-Jumaili. Schon in der fünften Minute legte Nachwuchsspieler Azad Ekin das 1:0 vor. Nach seinem Pfostenschuss traf er im Nachsetzen. Ekin war kurzfristig für Angreifer Schad Bendiyan ins Team berufen worden und machte seine Sache gut. Sein erstes Saisontor machte Neuzugang Rene Brunner zum 2:0.

SF Heppenheim: Yetkin – Kilic, Scheidel, Afzali, Yonnas, David, Brunner, Fischer, Breuer, Türkyilmaz, Ekin. – Eingewechselt: Yalcin, Grmu Nugusse, Scott.

Tore: 1:0 Ekin (5.), 2:0 Brunner (17.), 3:0 Afzali (53.), 3:1 Breuer (59., Eigentor). – Zuschauer: 100. jz/ü