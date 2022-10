Von einem leistungsgerechten Unentschieden sprach Nico Pritsch, Trainer des TSV Gadernheim, nach dem 1:1 gegen die FSG Bensheim in der Kreisliga C. Das Team der Lautertaler habe im Kollektiv gut funktioniert. Früh ging es dann auch durch Leon Himken in Führung – und hielt den Vorsprung über weite Strecken, bis Firat Marankoz in der zweiten Halbzeit den Ausgleich für die Gäste per Kopf

...