Drei Mannschaften, aber keine Jugend

Lautertal. Die Tischtennisabteilung des TSV Reichenbach startet in die Saison 2022/23 mit drei Herrenmannschaften.

Die erste Mannschaft wird wiederum in der starken Bezirksklasse-Gruppe 1 versuchen, den Klassenerhalt zu erreichen. Das soll mit folgender Aufstellung gelingen: Werner Bitsch, Tobias Küfner, Mirko Jährling, Thorsten Peter, Wolfgang Mandel und Rainer Schulze.

Die zweite Mannschaft spielt nach dem freiwilligen Rückzug aus der 1. Kreisklasse in der 2. Kreisklasse Ost 1 und will versuchen, einen vorderen Platz zu belegen. Die TSV-Reserve ist als Vierermannschaft in folgender Aufstellung gemeldet: Timo Renkel, Pascal Scharschmidt, Alexander Hossner und Willi Eckel.

Auch die Reichenbacher Dritte will in der 3. Kreisklasse Ost versuchen, einen vorderen Tabellenplatz zu belegen. In der Mannschaft könnten zum Einsatz kommen: Tobias Götz, Mirko Jährling (II), Michael Delp, Ralf Gall, Max Bäumler, Klaus Kindinger, Robert Essinger, Christian Weber, Michael Krämer, Marcel Kießler, Wolfgang Kraus und Jugendersatzspieler Louis Turzer.

Alle Mannschaften freuen sich auf den Saisonauftakt und werden versuchen, ihr Bestes zu geben. Im Jugend- und Schülerbereich versuchen Jugendleiter Timo Renkel und Betreuer Mirko Jährling, nach Corona wieder etwas aufzubauen, was positiv angenommen wird. In der Saison 2023/24 will der TSV wieder Nachwuchs-Mannschaften an den Start bringen, bis dahin steht für diese Saison intensives Training an. red