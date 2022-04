Cheerleading in Bensheim

Bensheim. Die Landesmeisterschaften im Cheerleading kommen in den Kreis Bergstraße, denn die Bürstadt Redskins werden am Samstag (30./Einlass ab 11.30 Uhr), Gastgeber des Drei-Länder-Turniers in der Bensheimer Weststadthalle sein. „Wir freuen uns sehr darauf. Nicht nur für unsere Cheerleader wird es das erste Mal seit Anfang 2020 sein, dass sie wieder an einem Turnier teilnehmen dürfen“, betont Redskins-Kommunikationschef Harry Frommeld,

Im Frühjahr 2020 hatten die Cheerleading-Formationen des TV Bürstadt noch regulär an den Landesmeisterschaften teilgenommen. Die Deutsche Meisterschaft 2020 fiel dann wegen der Corona-Pandemie aus. Im vergangenen Jahr gab es gar keine Wettkämpfe. Auch die Meisterschaften in Bensheim werden in leicht abgespeckter Form über die Bühne gehen. Statt der üblichen 40 Gruppen werden diesmal laut dem American-Football-Verband Hessen (AFVH) nur etwa 23 Teams mit knapp 300 Sportlern in den verschiedenen Wettbewerben und Altersklassen erwartet. Es haben neun Vereine gemeldet, darunter allerdings nicht Cheer Strike von der TSV Auerbach.

Ticket für deutsche Meisterschaft

Die Sieger in den einzelnen Kategorien lösen das Ticket für die Deutsche Meisterschaft am 28. Mai in Mülheim an der Ruhr. Von den Bürstadt Redskins werden sich drei Formationen präsentieren. Die „Red Arrows“, die 2019 Vize-Europameister wurden, starten im Group Stunt der Seniors. Die „Tomahawks“ (Junior Cheer) und die „T-PeeS“ (Kinder/Schüler) machen bei den Teamwettbewerben mit.

Ursprünglich hätten die Cheerleading-Meisterschaften in Hanau steigen sollen. Die dafür vorgesehene Halle wurde allerdings zu einem Impfzentrum umgebaut. Die Bürstädter machten sich daraufhin für eine Verlegung des Länderturniers in den Kreis Bergstraße stark. Der Vorverkauf bei den teilnehmenden Clubs sei mit Erfolg angelaufen, betont Karten für Zuschauer werden dann noch an der Tageskasse erhältlich sein. Neben Teams aus Hessen werden in Bensheim auch Sportler aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland antreten. cpa