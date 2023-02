Bei der 0:4 (0:2)-Auswärtsniederlage gegen Borussia Dortmund II im Stadion Niederrhein in Oberhausen ist der SV Waldhof förmlich in seine Einzelteile zerfallen. Dabei schienen die Zeiten, in denen der Mannheimer Fußball-Drittligist als dankbarer Punktelieferant durch die gegnerischen Stadien der Republik taumelte, der Vergangenheit anzugehören. Ein Trugschluss, wie der unterirdische Vortrag

