Flames-Nachwuchs zieht als Meister ins Final-Four ein

Bensheim. Die weibliche Handball-D-Jugend der HSG Bensheim/ Auerbach brachte im letzten Rundenspiel mit dem 25:10 (10:8) gegen den bis dato verlustpunktfreien Tabellenzweiten TV Büttelborn die Meisterschaft in der Bezirksoberliga unter Dach und Fach. Damit hat sich das Team von Trainerin Claudia Richter für das Final-Four am 26. März in Büttelborn qualifiziert.

Beide Mannschaften hatten noch kein Spiel verloren, entsprechend groß war bei den Spielerinnen die Aufregung und Anspannung, worüber sich die Trainerin Richter im Vorfeld freute, da es für das erforderliche Adrenalin sorgte. Die HSG-Mädels starteten konzentriert, in der Abwehr hatte die Mannschaft viel zu tun, verteidigte aber konsequent. Die minimalen Lücken bei den Gegnerinnen konnten genutzt werden, so dass die Mannschaft nach den ersten Minuten mit 3:0 in Führung lag. Dann kam die Aufregung durch, so dass der in der ersten Halbzeit ebenbürtige Gegner zum 3:3-Ausgleich kam.

Die Trainerin scheint in der Pause die richtigen beruhigenden und motivierenden Worte gefunden zu haben, denn ihre Mädels kamen äußerst selbstbewusst aus der Kabine. Die Abwehr funktionierte hervorragend, die Gegnerinnen fanden keine Lücke, auf den Zuschauerrängen rumorte es und der Flames-Nachwuchs gab durch eine gute Spielübersicht und sehenswerte Tempogegenstöße die Antwort mit erfolgreichen Torwürfen. In der zweiten Hälfte erschienen die Gegnerinnen chancenlos, die HSG zog davon.

Insgesamt erzielten die D-Flames durchschnittlich fast 30 Tore pro Spiel und sie kassierten dank ihrer starken Abwehrleistung in acht Partien nur insgesamt 54 Gegentore. Und sie stellen die drei besten Torschützinnen der Bezirksoberliga: Mara Dirion, Chiara Freudenberger und Magdalena Bähr.

Gegen Büttelborn spielten: Mariella Koumtoudji Tchatat (2 Tore), Greta Ross, Marie Isabelle Huber, Sarah Eberlein (2), Chiara Freudenberger (5/1), Magdalena Bähr (5), Mara Dirion (5), Lilli Jäger (5), Mia Braun (1), Lina Ross, Charlotte Elsner.

Die weibliche D2-Jugend HSG feierte im Derby gegen die JSG Zwingenberg/Alsbach mit dem 14:13 (9:7) den dritten Sieg in Folge. Für die Bensheimer E2 gab es mit dem klaren 18:4 gegen den TV Büttelborn den ersten Saisonsieg. red

