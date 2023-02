1052 Stimmen für Wahl zum „Sportler des Jahres“ abgegeben

Bensheim. Es ist soweit, am Sonntag wird das gut gehütete Geheimnis gelüftet, wer die Bensheimer „Sportler des Jahres 2022“ sind. Ab 18 Uhr findet im Bürgerhaus die Ehrung verdienter Einzel- und Mannschaftssportler aus dem vergangenen Jahr statt. Diese Zeremonien gehen in drei Etappen über die große Bühne, aufgelockert von Darbietungen Bensheimer Vereine. Und als Höhepunkt die Bekanntgabe der Sieger der Sportlerwahl; an der Abstimmung haben sich 1052 Leserinnen und Leser beteiligt. Die meisten online, aber es wurden auch weiterhin BA-Stimmzettel genutzt. Das Bild zeigt bei der Auszählung (stehend v.l.) BA-Chefredakteur Michael Roth, Joachim Vogt (Vertreter der TSV Auerbach) sowie (sitzend v.l.) Armin Zeißler (Stadt Bensheim), Anne Rosenberger (Vertreterin der SSG Bensheim) und BA-Sportredakteur Klaus Rettig. Die Ergebnisse der Sportlerwahl werden in der BA-Montagsausgabe veröffentlicht. kr/Bild: Gutschalk

