Viel Spaß für den närrischen Nachwuchs in Gronau

Gronau. Die Fußballabteilung der SG Gronau hatte am Sonntag wieder zur Kinderfastnacht in das Gronauer Dorfgemeinschaftshaus eingeladen – diesem Ruf folgten etwa 200 kleine und große Fastnachtsbegeisterte. „Richtig geflasht“ war Nicole Opper von diesem Besucherandrang. Neben Spielen – wie beispielsweise der Reise nach Jerusalem – und einer Kostümprämierung hatte das Organisatorenteam um Familie Opper auch eine Tombola zusammengestellt. Einen Gastauftritt hatte die Kinderballettgruppe „Rasselbande“ des Heimat- und Carnelvalvereins Bürstadt, die in ihren blau-weißen Kostümen die Zuschauer zu begeistern wusste. tg/Bild: Thorsten Gutschalk

