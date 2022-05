1:0 reicht der Tvgg Lorsch II

Bergstraße. Die Tvgg Lorsch II ist auch in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga B am Ball. Im Heimspiel gegen den FSV Zotzenbach kamen die Schützlinge von Nico Grimm zu einem 1:0-Sieg und haben sich damit den Klassenerhalt gesichert. „Ein nicht unverdienter Sieg, der am Ende ein wenig auf wackligen Füßen stand“, berichtete ein überglücklicher Lorscher Trainer. „Kompliment an das Team, das das möglich gemacht hat. Jetzt wird gefeiert und das haben sich die Jungs auch verdient“, so Grimm weiter. Das „Tor des Tages“ erzielte Ben Kögel (22.) im ersten Spielabschnitt, in der Schlussphase drängte der Gast auf den Ausgleich, die Tvgg II verteidigte den knappen Vorsprung aber mit aller Macht. lew/p

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TSV Hambach – TSV Weiher 2:3. Die Gastgeber begannen stark und hatten durch Konrad Däbritz zwei gute Chancen. Eine davon landete am Pfosten. „In der zweiten Halbzeit sahen wir nach dem 2:0 wie der sichere Sieger aus, haben das Spiel in der Schlussphase aber aus der Hand gegeben“, ärgerte sich Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff. Dass die Gastgeber am Ende gar verloren, war aus Sicht von Wolff komplett unnötig: „Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf entsprochen.“ – Tore: 1:0 Reisert (51.), 2:0 Däbritz (63.), 2:1 Fath (72.), 2:2 Fath (85.), 2:3 Marksteiner (90.+2). ki/ü

SV Kirschhausen – SG Hüttenfeld 2:4. Hüttenfelds Abteilungsleiter Ricardo Rodriguez war nach dem Auswärtssieg zufrieden: „Man merkt immer mehr, dass bei uns etwas zusammenwächst. Nach schwierigen Wochen können wir nun ohne Druck in die Spiele gehen.“ In Kirschhausen entwickelte sich zunächst ein zerfahrenes Spiel. Erst nach der Pause übernahmen die Gäste das Kommando und hatten die besseren Chancen. – Tore: 0:1 Lerchl (15.), 1:1 Mink (20.), 1:2 Hermann (32.), 2:2 Wieland (34.), 2:3 Lerchl (70.), 2:4 Hermann (77.). ki/ü

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SV Fürth II – TSV Auerbach II 5:1. Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gab es für die zweite Mannschaft des SVF. Kein Wunder, dass Fürths spielender Trainer Christian Vetter (ihm gelangen drei Tore) nach dem Spiel zufrieden war: „Das war eine super Leistung von der gesamten Mannschaft. Der Sieg war am Ende verdient, vielleicht aber um ein Tor zu hoch.“ Die Gastgeber profitierten von ihrer frühen Führung. – Tore: 1:0 Hirschhausen (23.), 2:0 Vetter (28.), 3:0 Vetter (56.), 4:0 Vetter (62.), 4:1 Mehidic (82.), 5:1 Weise (85.). ki/ü