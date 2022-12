Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A 67 bei Lorsch

Lorsch. Bei einem Unfall auf der A 67 bei Lorsch sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam am Samstagabend gegen 18.40 Uhr ein Autofahrer aus Heilbronn mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, prallte in die Mittelschutzwand und dann nach rechts unter die Leitplanke. Nach Zeugenaussagen waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der 70-jährige Fahrer und sein 54-jähriger Beifahrer wurden im Fahrzeug unter der Schutzplanke eingeklemmt und mussten durch Rettungskräfte befreit werden. Die Feuerwehr durchtrennte dazu die Leitplanke und schnitt das Fahrzeug auf. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 100.000 Euro beziffert.

An der Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Lorsch, mehrere Rettungswagen und Notarztwagen der Rettungsleitstelle Bergstraße und Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Südhessen waren im Einsatz. Ein Sachverständiger wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Autobahn war in Richtung Mannheim für etwa eine Stunde gesperrt, die Aufräumarbeiten dauerten insgesamt rund drei Stunden.