Beifahrer stirbt bei Unfall - Fahrer alkoholisiert

Langen. Ein 21-jähriger Beifahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Langen ums Leben gekommen. Der 20 Jahre alte Fahrer habe zuvor unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei in den Graben einer neben der Straße führenden S-Bahntrasse geraten, teilte die Polizei in Offenbach mit. Bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen erlitt der 21-Jährige tödliche Verletzungen und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer kam laut Polizei mit leichteren Verletzungen in eine Klinik, wo er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe abgeben musste. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.

