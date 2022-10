Zeugen nach Wohnungseinbruchsdiebstahl in Weinheim gesucht

Weinheim. Zwischen Samstagnachmittag 15.30 Uhr und Sonntagvormittag 11.37 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter im Hubbergweg in Weinheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Der Täter ist über das Karminzimmerfenster in das Haus gelangt. Hierbei entwendete er einen blauen Geldbeutel, in diesem befanden sich mehrere hundert Pfund.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise geben können, und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06201/10030 entgegen.