Einbruch und Holzdiebstahl in einem Gartengrundstück in Weinheim

Weinheim. Zwischen Montagvormittag und Donnerstagabend ist ein bislang unbekannter Täter in ein Gartengrundstück im Münzäcker in Weinheim eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Der Täter entfernte die beiden Bolzen eines Gartentores und verschaffte sich so Zugang auf das Grundstück. Von dort entwendete der Täter unter Zuhilfenahme einer Schubkarre Holz, welches neben einer Gartenhütte gelagert war. Es entstand ein Sachschaden über 100 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Gartengrundstück gemacht haben oder Hinweise zur Tat machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter 06201/10030 entgegen.