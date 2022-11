Wolken und Regen zum Wochenstart in Hessen

Wetter. In Hessen bleibt es auch zu Beginn der neuen Woche herbstlich. Am Montagvormittag scheint in Nordhessen lange die Sonne, im Südwesten und der Mitte des Landes ist es zunehmend bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Südwesten von Hessen schließt der DWD ab dem späten Nachmittag auch etwas Regen nicht aus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad, in Hochlagen zwischen 6 und 9 Grad. Hinzu kommt laut DWD ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich im Bergland teils zu starken Böen auffrischt.

Am Dienstag bleibt es in Hessen bewölkt. Im Süden des Landes kann es zeitweise regnen. Die Höchstwerte liegen bei einem schwachen bis mäßigen Wind zwischen 11 und 14 Grad, in Hochlagen zwischen 6 und 10 Grad. Dort kann sich der Wind mitunter zu Böen steigern.

Der Mittwoch bringt für ganz Hessen zunächst Regen und Wolken, diese ziehen jedoch im Laufe des Nachmittags ab, erklärte der DWD. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 bis 14 Grad, in Hochlagen bei 7 bis 10 Grad. Dazu geht laut DWD ein schwacher bis mäßiger Wind.