Weiter Regen und milde Temperaturen in Hessen

Wetter. In Hessen bleibt es in den kommenden Tagen nass und trübe. Am Donnerstagvormittag regnet es, am Nachmittag bleibt es zeitweise trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es werden Höchsttemperaturen zwischen acht und elf Grad erreicht. Im Bergland kann es vereinzelt zu stürmischen Böen kommen.

In der Nacht zu Freitag liegen die Tiefsttemperaturen laut DWD zwischen neun und sechs Grad. Am Freitag bleibt es bedeckt und regnerisch bei Höchstwerten von sieben bis zwölf Grad. Am Abend ist den Meteorologen zufolge mit stürmischen Böen zu rechnen. Auch für Heiligabend kündigt sich trübes Wetter an. Der DWD erwartet am Samstag weiterhin Wolken und einzelne Schauer bei Höchstwerten von neun bis 13 Grad, in Hochlagen bis sechs Grad.