Trübes und regnerisches Wetter vor Weihnachten in Hessen

Hessen. In Hessen erwartet die Menschen an den Tagen vor Weihnachten regnerisches und trübes Wetter. Am Mittwochvormittag fällt noch vereinzelt Regen, der Nachmittag bleibt dann überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es werden Höchsttemperaturen zwischen sechs und zehn Grad erreicht. Im Bergland kann es vereinzelt zu Böen kommen.

Die Tiefsttemperaturen in der Nacht zu Donnerstag liegen zwischen sieben Grad am Main und drei Grad im höheren Bergland. Der Donnerstag bleibt weiterhin bedeckt und regnerisch, bei Höchstwerten von acht bis elf Grad. In Hochlagen liegen die Höchsttemperaturen bei sechs Grad. Im Bergland sei mit stürmischen Böen zu rechnen. Am Freitag erwarten die Meteorologen Dauerregen und weiterhin viele Wolken.