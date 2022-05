Weinfest mit Bauernmarkt an Pfingsten in Zwingenberg

Zwingenberg. Erstmals seit drei Jahren findet am Pfingstwochenende in Zwingenberg wieder das traditionelle Weinfest statt. Gefeiert wird es von Freitag (3.) bis einschließlich Montag (6.) auf dem historischen Marktplatz. Offizielle Eröffnung ist am Freitag um 19 Uhr. Die Weinstände öffnen am Samstag um 16 Uhr, am Sonntag und Montag bereits um 11 Uhr. Ein Spielfest läuft am Sonntag und Montag jeweils ab 12 Uhr im Stadtpark. Der parallel stattfindende Bauern- und Handwerkermarkt läuft am Sonntag ab 11 Uhr, am Montag ab 10 Uhr. Zu finden ist er vor allem in der Scheuergasse. hol/BILD:Dietmar Funck

