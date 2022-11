Was macht ein Bischof?

Am Sonntag war Peter Kohlgraf, Bischof des katholichen Bistums Mainz, zu Besuch bei der katholischen Gemeinde in Einhausen. Als ich das mitbekommen habe, da habe ich mich gefragt, was so ein Bischof eigentlich macht. Folgendes habe ich herausgefunden:

Ein Bischof ist ein hohes Amt, das Menschen in der Kirche haben können. In der griechischen Sprache hat man diese Menschen früher „Episkopos“ genannt. Das bedeutet so viel wie Aufseher oder Beschützer. Denn Bischöfe gibt es schon seit den frühen Anfängen des Christentums. Wer in der katholischen Kirche Bischof werden will, der muss erst Diakon werden und dann Priester. Erst dann kann man zum Bischof ernannt werden.

Zu den Aufgaben eines Bischofs gehört es, Priester zum Bischof zu ernennen. Aber auch bei der Verwaltung der Kirche übernimmt der Bischof verschiedene Aufgaben.

Einen katholischen Bischof erkennt man an verschiedenen Kennzeichen. Diese nennt man Insignien. Ein katholischer Bischof trägt einen spitzen Hut, den man Mitra nennt. Er trägt einen besonderen Ring und einen Stab, der an den Stab eines Hirten erinnert.

Die evangelischen Bischöfe lassen sich nicht so einfach erkennen. Sie tragen in der Regel, die gleichen Kleidungsstücke wie ein Pfarrer. Der einzige Unterschied ist, dass sie ein großes Kreuz an einer Kette um den Hals hängen haben.

Bischöfe gibt es auch bei orthodoxen Kirchen.

Der bekannteste Bischof ist wohl der Bischof von Myra. Heute kennt man ihn vor allem als den Heiligen Nikolaus. Am 6. Dezember erzähle ich euch dann mehr über ihn. fw

