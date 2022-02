Verkehrte Welt zur Weiberfastnacht

Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen: Fastnacht steht direkt vor der Tür. Am Wochenende und bis Dienstag fänden unter normalen Umständen die Fastnachtssitzungen statt und die dazugehörigen Umzüge. Doch wegen Corona ist dieses Jahr alles ein bisschen anders und viele Veranstaltungen zu Fastnacht wurden abgesagt.

Heute ist der Tag der sogenannten „Weiberfastnacht“. Sie findet immer am Donnerstag vor dem Fastnachtswochenende statt. Die grundlegende Idee der Weiberfastnacht entstand bereits im Mittelalter: An diesem Tag wird alle Macht den Frauen zugesprochen. Das zeigte sich in vielen verschiedenen Arten. Häufig verkleiden sich die Frauen als alte Weiber und feierten unter sich, während die Männer den Haushalt übernahmen. Auch schneiden die Frauen den Männern an diesem Tag die Krawatten ab, da diese als Zeichen der männlichen Macht galten.

Fred Fuchs © MM

Heute finden sich diese Bräuche weiterhin zur Weiberfastnacht. Aber das Konzept, dass es einen Tag im Jahr geben soll, an dem auch mal die Frauen Macht haben, gehört natürlich dahin wo es herkommt: ins Mittelalter. Frauen und Männer sollen schließlich an jedem Tag gleichberechtigt sein und niemand sollte mehr oder weniger Macht haben. Im Mittelalter gehörte das zur Weiberfastnacht dazu, da es eine sehr absurde Situation war, dass Frauen mehr Macht hatten als Männer.

Leider ist es heute allerdings immer noch nicht überall so, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Frauen haben in sehr vielen Angelegenheiten noch das Nachsehen. So bekommen sie für die gleichen Jobs zum Beispiel weniger Geld als ein Mann. Deshalb arbeiten viele Menschen daran, dass sich das nun endlich ändert. fw