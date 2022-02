Einfach online Bücher lesen

Wenn ihr an Büchereien denkt, dann seht ihr vor eurem inneren Auge vermutlich große, alte Gebäude voller Regale, die mit großen, alten und staubigen Büchern gefüllt sind. Aber so sind Büchereien schon lange nicht mehr. Es gibt Bücher zu quasi jedem Thema und vor allem gibt es auch immer spannende neue Bücher.

Doch mittlerweile gibt es nicht mehr nur Bücher. Die Stadtbibliothek in Bensheim hat ihr Angebot jetzt ordentlich aufgestockt. Wenn ihr einen Ausweis für die Bibliothek habt, dann habt ihr damit auch automatisch Zugriff auf die Online-Reihe des Duden: „Duden Basiswissen Schule“.

Fred Fuchs © MM

Das ist natürlich die ideale Hilfe für euren Schulalltag. Denn in dem Nachschlagewerk sind alle wichtigen Themen enthalten, mit denen ihr euch in den Klassen 5 bis 10 und in den Abiturstufen auseinandersetzen müsst. Thematisch wird dabei alles Wichtige behandelt: von Deutsch, Mathe und Englisch, über Physik, Biologie und Chemie bis zu Geschichte, Kunst, Musik und PoWi.

Ihr könnt einfach von Zuhause aus darauf zugreifen und bekommt neben den Informationen in Textform auch häufig Grafiken, Bilder und Statistiken, die die Themen genauer erklären und beim Verstehen und Lernen helfen.

Ein Zugriff auf die Plattform „Onilo“ ist auch möglich. Dort werden Bilder- und Kinderbücher animiert erzählt. fw