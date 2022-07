In der jüngsten Wahlumfrage zur Landtagswahl in Hessen kommt die SPD auf 20 Prozent. Für Christoph Degen ist es ein Jahr vor dem Votum allerdings noch viel zu früh, um solche Zahlen ernst nehmen zu können. „Wir schauen uns Statistiken erst kurz vor dem Wahlgang an“, so der Generalsekretär der Hessen-SPD beim Unterbezirksparteitag der Bergsträßer Genossen in Einhausen. Das große Ziel steht für

...