Corona-Fälle nehmen erneut zu

Wiesbaden/Bergstraße. Die Corona-Infektionszahlen steigen seit einigen Wochen wieder spürbar an. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Bergstraße erreichte laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern einen Wert von 814,0.

Das Landratsamt veröffentlichte zudem gestern die Infektionszahlen für die zurückliegende Woche. Im Zeitraum von Freitag (24.) bis Donnerstag (30. Juni) – wurden nach Angaben des Kreises insgesamt 2209 neue Corona-Fälle registriert. In der vorangegangenen Woche waren aus den Bergsträßer Kommunen 2042 Neuinfektionen gemeldet worden. Zudem musste das Landratsamt den Tod von zwei weiteren Personen – im Alter von 70 und 99 Jahren – melden. Insgesamt gibt es damit 482 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Die meisten Neuinfektionen im Berichtszeitraum des Kreises gab es in Bensheim (362), gefolgt von Lampertheim (297), Heppenheim (279) und Viernheim (214). In Lorsch wurden 119 Neuinfektionen registriert, in Lautertal 72, in Zwingenberg 65, in Einhausen 54 und in Lindenfels 27.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon aktuell allerdings keines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten.

10 813 weitere Infektionen wurden laut RKI gestern in Hessen registriert. Die Gesamtzahl der Fälle stieg auf 2 043 931. Die Inzidenz lag damit gestern bei einem Wert von 805,6. Insgesamt 10 376 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 28 mehr als am Vortag. red