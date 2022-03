Schwimmen macht Spaß und ist wichtig

Liebe Kinder, ein bisschen dauert es zwar noch – aber bald steht der Sommer wieder vor der Tür. Das heißt: Es wird wieder sehr warm. An sehr heißen Tagen kühle ich mich am liebsten im Badesee ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jedes Kind kann schwimmen lernen und wer es noch nicht kann, kann immer damit anfangen. Mit fünf Jahren sollte man anfangen, schwimmen zu lernen. Es macht nicht nur sehr viel Spaß und ist eine gute Abkühlung. Es ist auch sehr wichtig, dass ihr früh lernt, wie man schwimmt. Leider passieren sehr häufig Unfälle, weil Kinder nicht schwimmen können oder Angst davor haben, in tiefem Wasser zu schwimmen.

Fred Fuchs © MM

Deshalb gibt es Schwimmkurse für Kinder, die diese Angst nehmen. Hier lernt ihr, wie man richtig schwimmt. Am Anfang können euch dabei Schwimmflügel oder Schwimmbretter helfen. Aber nicht nur, wie man sich gut und sicher über Wasser hält, lernt ihr in diesen Kursen. Auch Baderegeln, die ihr im Schwimmbad beachten müsst, werden hier erklärt. Zum Beispiel, dass ihr immer Rücksicht auf die anderen Badegäste und Schwimmer nehmen müsst oder zum Spielen nicht in das Becken geht, in dem die Sportler ihre Bahnen schwimmen. So nennt man das sportliche Schwimmen vom einen Ende des Beckens zum anderen. fw