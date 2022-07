Für Hessens Schülerinnen und Schüler steht am Freitag der letzte Schultag vor den Sommerferien auf dem Stundenplan. Die Kinder und Jugendlichen können sich auf sechs freie Wochen freuen - wenn sie nicht in einem der freiwilligen Lerncamps büffeln müssen. Außerdem gibt es in den großen Ferien spezielle Deutschkurse für Grundschüler oder Schwimmkurse.

Zum Schutz vor einer Ansteckung mit

...