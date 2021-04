Schokolade wächst nicht auf Bäumen

Hallo Kinder! Ich habe zu Ostern ganz viele Schokoladen-Osterhasen bekommen – und mich gefragt, wie Schokolade überhaupt hergestellt wird? Natürlich wächst Schokolade nicht an Bäumen, wohl aber der Kakao, die wichtigste Zutat von Schokolade. Allerdings nicht bei uns, sondern im tropischen Regenwald. Die gelben, orangenen oder violetten Früchte des Kakaobaumes, der so groß ist wie ein Apfelbaum sein kann, werden mit einem Messer vom Baum getrennt. Im Inneren der Früchte sind Kakaobohnen versteckt. Sie sehen lecker aus, schmecken aber sehr bitter. Ihre Süße erhalten sie erst in Schokoladenfabriken. Dort werden sie gereinigt und geröstet. Dabei entsteht neben dem Kakao-Aroma auch die braune Farbe. Danach werden die Bohnen in einer großen Kakaomühle zu einem dickflüssigen Brei zermahlen. Aus dieser Kakaomasse wird die süße Schokolade gemacht, indem sie mit etwas Kakaobutter und Zucker vermischt und danach gewalzt wird. Dann solange gerührt, bis sie ihren bitteren Geschmack verliert und schön glänzt. Zum Schluss wird die Masse abgekühlt und in die Form gegossen, die wir als Schokolade kennen und lieben.

AdUnit urban-intext1