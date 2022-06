Reizgas in Schule in Viernheim versprüht - etwa 30 Kinder verletzt

Viernheim. Beim Versprühen von Reizgas am Mittwochvormittag an einer Schule in Viernheim sind mehrere Schüler verletzt worden. Nach den ersten Erkenntnissen seien etwa 30 Kinder im Alter zwischen 11 und 13 Jahren betroffen, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. Mehrere von ihnen seien mit Atemwegsreizungen in ein Krankenhaus gebracht worden, genaue Zahlen könnten bislang nicht mitgeteilt werden. Die anderen Kinder würden vor Ort ärztlich betreut. Wer das Reizgas in dem Gebäude der Gesamtschule versprüht hatte, muss noch ermittelt werden.

