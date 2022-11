Regen, Schauer und etwas Sonne in Hessen

Hessen. Regen, vereinzelte Schauer und nur etwas Sonne erwarten die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen. Der Mittwoch beginnt mit einzelnen Schauern, die bis zum Vormittag nachlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es meist bewölkt. Gebietsweise lässt sich ab und zu die Sonne blicken. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt mit ein paar Schauern. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 7 und 4 Grad.

Mit vielen Wolken und etwas Regen beginnt auch der Donnerstag. Am Nachmittag lockert es auf. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 11 Grad. Die Nacht wird laut Wetterbericht mal klar, mal bewölkt. Es kühlt ab auf 4 bis 2 Grad.

Stark bewölkt geht es in den Freitag. Einzelne Schauer sind am Nachmittag möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 9 Grad.