Niedrige Bergsträßer Coronazahlen

Bergstraße. Bergstraße. Der Abwärtstrend bei den Bergsträßer Corona-Infektionszahlen hält an. Die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag bei 172 - nach 189 vor Wochenfrist.

Das Landratsamt veröffentlichte gestern die Infektionszahlen für die zurückliegende Woche. Im Zeitraum von Freitag (18. November) bis Donnerstag (24.) wurden nach Angaben des Kreises Bergstraße insgesamt 466 neue Corona-Fälle registriert und damit 46 weniger als in der Vorwoche, als 512 neue Fälle festgestellt worden waren.

74 Infektionen in Bensheim

Die meisten Neuinfektionen gab es im Berichtszeitraum in Bensheim (74), gefolgt von Wald-Michelbach (51) und Heppenheim (41). In Lampertheim kam es zu 39 neuen Fällen. In Lorsch wurden in diesem Zeitraum 27, in Zwingenberg 25, in Birkenau 24, in Bürstadt 22, in Lautertal 16, in Lindenfels elf und in Einhausen vier Neuinfektionen registriert.

Ein weiterer Todesfall

Nach Angaben aus dem Landratsamt musste in den vergangenen sieben Tagen ein weiterer Todesfall von einer Person im Alter von 87 Jahren im Zusammenhang mit Covid-19 registriert werden. Insgesamt liegt damit die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid 19 stehen, kreisweit bei 504.

In den Krankenhäusern im Kreis befanden sich Stand Donnerstag 19 Menschen mit einer Corona-Infektion. Das Landratsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht in allen Fällen covid-typische Symptome auftreten und somit nicht immer die nachgewiesene Covid-19-Infektion ausschlaggebend ist für die stationäre Behandlung.

Hessen-Inzidenz bei 191

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt - davon aktuell jedoch keines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten.

Insgesamt 1815 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 2 783 995. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 191. Insgesamt 11 634 Todesfälle in Hessen werden mittlerweile mit dem Erreger in Verbindung gebracht. (seg)