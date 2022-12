Nicht nur Schule vermittelt Bildung

Das Museum in Bensheim bietet zurzeit einige museumspädagogische Workshops für Kinder an. Dazu gehören beispielsweise die Seminare „Ein Schatz aus der Eiszeit“ oder „Kalt schmieden – heiß verzieren“. In diesen beiden Workshops werden aus echtem Mammutelfenbein Zierobjekte hergestellt oder aus einfachem Kupferblech eine kunstvolle Schale geschmiedet. Doch was ist Museumspädagogik überhaupt?

Museen haben die Aufgabe, Menschen kulturelle Bildung zu vermitteln. Sie gelten daher als außerschulische Lernorte, die mit ihren Sammlungen und Ausstellungen das Interesse der Besucher wecken wollen. Ein Museumspädagoge ist Vermittler zwischen Museum und Besuchern. Er erstellt gemeinsam mit den Wissenschaftlern Ausstellungen, plant Veranstaltungen und betreut Besuchergruppen als Museumsführer. Sein Ziel ist es, Informationen spannend und anschaulich zugleich zu vermitteln. Um als Museumspädagoge tätig zu sein, gibt es verschiedene Wege. Der Weg zum Beruf führt über Studiengänge wie Kunstpädagogik, Museologie, Kulturmanagement oder Kulturwissenschaft. ad

