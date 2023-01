Das Frühjahrsprogramm der Kreisvolkshochschule Bergstraße – mit über 600 Veranstaltungen – ist auf dem Markt, zu erkennen an den Sommerfarben Gelb, Himbeer, Blau, Orange. Ganz sicher liegen die Hefte bereits im Heppenheimer Landratsamt aus, dort auch in den Banken sowie bei der Lorscher Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule, im Alten Rathaus und in vielen Lorscher Geschäften und Banken.

...