Mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Messern in Lampertheim aufeinander losgegangen

Lampertheim. Zwischen etwa 20 bis 30 Personen, die teils mit Fahrzeugen anfuhren, ist es am Mittwochabend (13.), gegen 18.40 Uhr, in der Wilhelmstraße in Lampertheim aus bislang nicht bekannten Gründen zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der nach derzeitigem Ermittlungsstand auch Schlagstöcke, Pfefferspray und Messer eingesetzt wurden.

Ein Mann wurde mit einer Stichverletzung am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei berichtet. Weitere Beteiligte mussten anschließend ärztlich versorgt werden. Viele der an der Tat beteiligten Personen waren bei Eintreffen der alarmierten Ordnungshüter bereits wieder in Fahrzeuge gestiegen und vom Tatort geflohen. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen wurden die Personalien zahlreicher mutmaßlicher Tatbeteiligter und Zeugen von der Polizei erhoben.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Geschehen um einen Streit zwischen zwei Gruppierungen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.