Bei Polizeikontrollen in Lampertheim-Viernheim mehrere Festnahmen und 9 Kilo Shisha-Tabak sichergestellt

Lampertheim-Viernheim. Bei Polizeikontrollen im Gebiet Lampertheim-Viernheim sind mehrere Personen festgenommen und 9 Kilo Shisha-Tabak sichergestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten rund 50 Personen, die sich im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim sowie in zwei Gaststätten in Lampertheim aufhielten.

Dabei wurden zwei Personen vorläufig festgenommen und ein offener Haftbefehl vollstreckt. Zudem stellte die Polizei größere Mengen Shisha-Tabak in einer Shisha-Bar sicher. Die 9 kg Tabak wurden in der Spülmaschine aufbewahrt. Drei Personen müssen sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Steuerhinterziehung verantworten.