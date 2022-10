Kulturtermine auf Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Erneut steht die Mobile-Eigenproduktion „Die 12. Nacht“ – basierend auf Motiven von William Shakespeare – auf dem Programm. Aufführungen finden statt am Freitag (14.) und Samstag (15.) ab 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Musiktheater Rex Bensheim

Kraftvollen Bluesrock spielt heute (11.), 20.30 Uhr, das Trio The Brew. Der Liedermacher-Abend „Dreigestirn“ mit Nadine Fingerhut, David Beta und Lukas Droese folgt am Mittwoch (12.), 20.30 Uhr. Klassische Rockmusik der 1960er, 1970er und frühen 1980er Jahre gibt es am Samstag (15.), 20.30 Uhr mit der Coverband Helter Skelter (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Der Krimi-Abend im Rahmen des Bensheimer Lesefestivals wird heute (11.) von Judith Merchant bestritten. Ab 20 Uhr stellt sie ihren Roman „Schweig“ vor. Am Samstag (15.), 20 Uhr, folgt ein barockes Kammermusikkonzert mit Dorothee Mields (Sopran), Stefan Temmingh (Blockflöte), Wiebke Weidanz (Cembalo) und Domen Marincic (Viola da Gamba, Cello). Auf dem Programm stehen Kompositionen u. a. von Händel, Pepusch, Nussen und Corelli (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Christuskirche Heppenheim

Mothers in Jazz International nennt sich das weibliche, international besetzte Quintett, das am Samstag (15.), 20 Uhr, zu erleben ist und laut Ankündigung mitteleuropäische, skandinavische und asiatische Jazz-Einflüsse verarbeitet (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Paul-Schnitzer-Saal Lorsch

„Duelle – Duette. Ein Streifzug durch die Geschichte des Gesangs“ lautet der Titel des Konzerts am Sonntag (16.), 18 Uhr. Unter der Leitung von Thomas Adelberger wirken mit die Tenöre Thorsten Gedak, Gerhard Schramm und Hans-Josef Overmann sowie die Sopranistin Carolin Samuelis-Overmann. Angekündigt werden Werke u. a. von Bernstein, Mozart, Stolz und Rossini (Eintrittskarten an der Abendkasse).

Theater Sapperlot Lorsch

„Pfefferrahmschnitzel“ lautet das Motto des Comedy-Abends mit Cpt. Pillers Schnitzelfreunden am Freitag (14.), 20.30 Uhr. Am Samstag (15.), 20.30 Uhr, gastieren Hans Well und die Wellbappn mit dem Musikkabarett-Programm „Didl-Dudl“ (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16).

Christuskirche Heppenheim

Originalgetreuer Tango Argentino aus den 1940er und 1950er Jahren erklingt am Sonntag (16.), 18 Uhr. Es spielt das Ensemble Tango Marcando mit Sänger Marcelo Paletta. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Evangelische Kirche Reichenbach

Gregorianik trifft auf Pop – vom Mittelalter bis heute: Darum geht es laut Ankündigung bei dem Chorkonzert am Mittwoch (12.), 19.30 Uhr. Es gastieren die Gregorian Voices (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Bergkirche Jugenheim

Die 1977 gebaute und in diesem Jahr generalüberholte Kirchenorgel steht bei einem Konzert am Sonntag (16.), 18 Uhr, im Mittelpunkt. Wolfgang Portugall und die Flötistin Judith Portugall spielen Werke von Pachelbel, Bach, Händel, Mozart u. a. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Kulturbühne Max Hemsbach

Pop-Comedy mit dem Quartett Vocall Recall wird für Sonntag (6.), 19.30 Uhr, angekündigt. Motto des Abends: „Die Zeit ist live“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Thomas Zelinger/Eva Maria Schmidt/ Thomas Pfeiffer/Harald Hoffmann/Veranstalter