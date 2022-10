Heppenheimer Musikwochen mit Heino und Franz Lambert

Heppenheim. Die 33. Musikwochen der Kreisstadt Heppenheim finden vom 5. November bis zum 28. Dezember statt. In die Veranstaltungsreihe sind elf Konzerte in den Sparten Kammermusik, Jazz, Latinrock, Chansonnière, offene Bühne, Weihnachtskonzerte und Swing eingebunden.

Auftakt mit Santana-Programm

Beim Eröffnungskonzert am Samstag, 5. November, 20 Uhr, im Saalbau-Kino spielt die siebenköpfige Band Niagara Musik von Santana. Dabei reicht die Spanne laut Ankündigung von der Woodstock-Ära bis zu den „Supernatural“-Erfolgen.

Am Samstag, 12. November, 20 Uhr, folgt in der Reihe „KunstStück!“ von Forum Kultur im „Gossini“ das Programm „Wenn es Nacht wird“ mit der Chansonnière Meta Hüper und dem Pianisten Jens Schlichting. „Jazz is flowering“ lautet das Motto von Forum Kultur am Samstag, 19. November, 20 Uhr, in der Christuskirche. Michael Riessler (Bassklarinette) liefert dann live den Soundtrack zum Stummfilm „Unheimliche Geschichten“.

Ein Kammerkonzert von Forum Kultur wird am Sonntag, 20. November, 17 Uhr, in der Christuskirche bestritten von der Orchesterakademie des hr-Sinfonieorchesters mit hochtalentierten Nachwuchsmusikern. Das Weihnachtskonzert mit Ensembles der Musikschule Heppenheim (Orchester, Frauenchor, Blockflötenensemble Flautemus und Chor New Voices) folgt am Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, in der Christuskirche. Hierzu ist der Eintritt frei.

Prominent mit Heino und Franz Lambert besetzt ist das Konzert „Die Himmel rühmen“ am Montag, 5. Dezember, 19 Uhr, in der Kirche Sankt Peter. Durch den Abend führt Schauspielerin Nicole Mieth. Eine offene Bühne für regionale Musiker und Schüler der Musikschulen Heppenheim ist am Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr, im „Gossini“ eingerichtet. Hierzu ist der Eintritt frei.

Mit „Jazz im Marstall“ gehen die Musikwochen am Mittwoch, 7. Dezember, 20 Uhr weiter. In der Reihe von Forum Kultur präsentiert das Christoph Beck Quartet sein aktuelles Programm „Still Tryin“. Ihr vorweihnachtliches Konzert geben der Kinder- und Jugendchor Heppenheim und die Formation Querbeat am Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr, in der Pfarrkirche St. Peter.

Am Montag, 12. Dezember, 20 Uhr, steht in der Kirche St. Michael in Hambach das Weihnachtskonzert des PopChor21 auf dem Programm. Wiederum in der Christuskirche wird am Samstag, 17. Dezember, 18 Uhr, ein „Konzert bei Kerzenschein“ ausgetragen. Das Duo Serenade – bestehend aus Judith Portugall (Flöte) und Matthias Jakob (Gitarre) – spielt eine Auswahl europäischer und südamerikanischer Kompositionen. Hierzu ist der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Schwungvoller Abschluss

Schwungvoll in Richtung neues Jahr geht es schließlich beim Abschlusskonzert am Mittwoch, 28. Dezember, 20 Uhr, im „Gossini“. Gestaltet wird das Special „My Lady Swing“ von Forum Kultur von Katrin Armani (Gesang), Tanja Mathias-Heinz (Piano) und Shana Moehrke (Bass). red