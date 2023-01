Kulturelles auf Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Nur noch wenige Plätze an der Abendkasse gibt es für das Konzert der bretonischen Sängerin Gwennyn und ihrer Band am Freitag (20.), 20 Uhr. Am Samstag (21.), 20 Uhr, folgt ein Auftritt der Sängerin Sandie Wollasch und des Gitarristen Matthias Hautsch (Kartenvorverkauf: www.mobile-zwingenberg.de).

Parktheater Bensheim

„Dornröschen – nur für Erwachsene“ lautet der Titel des Musicals, das die Musikbühne Mannheim am Donnerstag (19.), 20 Uhr, aufführt. Am Samstag (21.), 20 Uhr, gibt die Philharmonie Merck ihr Neujahrskonzert. Auf dem Programm stehen Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Offenbach, Tschaikowsky sowie der Wiener Strauß-Dynastie (Kartenvorverkauf jeweils: Telefon 06251/869 6101).

Ein Kammerkonzert mit Atsutaka Manabe (Klavier), Adéla Stajnochrová (Violine) und Jitka Vlasánková (Cello) beginnt am Sonntag (22.) um 11 Uhr. Zu hören sind Werke von Mendelssohn-Bartholdy und Tschaikowsky. Hierzu ist der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Die Komödie „Die Wunderübung“ wird am Samstag (21.), 20 Uhr, aufgeführt. Das Kinderstück „Mützenwexel“ ist am Samstag (21.) und Sonntag (22.) jeweils ab 15.30 Uhr zu sehen (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 6101).

Musiktheater Rex Bensheim

Blues und Soul mit dem Gitarristen Bernard Allison und seiner Band gibt es am Donnerstag (19.), 20.30 Uhr. Am Freitag (20.), 20.30 Uhr, folgt die Coverband Joe mit Songs von Joe Cocker (Kartenvorverkauf: www.musiktheater-rex.de).

Kurfürstensaal Heppenheim

Streichtrios und -duos von Mozart und Beethoven sind bei dem Konzert am Freitag (20.), 20 Uhr, zu hören. Es spielen Franziska Hölscher, Sindy Mohamed und Tanja Tetzlaff (Kartenvorverkauf: www.forum-kultur.com).

Altes Rathaus Lorsch

Musik für Klavier, Harfe und Gesang aus verschiedenen Jahrhunderten steht am Sonntag (22.), 18 Uhr, auf dem Programm. Es wirken mit Thomas Adelberger, Rachel Kelz und Gerhard Schramm (Eintrittskarten ausschließlich an der Abendkasse).

Hans-Pfeiffer-Halle Lampertheim

Musik u. a. von Verdi, Brahms und Strauß ist beim Neujahrskonzert der Starkenburg-Philharmoniker am Sonntag (22.), 17 Uhr, zu hören. Es wirken außerdem mit die Sopranistin Gunda Baumgärtner und der Tenor Antonio Rivera (Kartenvorverkauf: Telefon 06206/935 100). hol/BILDer: Thomas Henne Fotodesign/ Lisa Grey/Konrad Goes/Veranstalter