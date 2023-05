Kreis warnt vor Betrugsversuchen

Bergstraße. Es gibt viele Maschen, mit denen Betrüger versuchen, an Geld, Daten oder sogar ganze Identitäten ihrer Opfer zu gelangen. Auch manche Versuche von Unternehmen, neue Kunden zu akquirieren, lassen sich eher in der Grauzone verorten. Vor einer solchen zwielichtige Vorgehensweise in Verbindung mit einem Beratungsangebot zum Thema Photovoltaik warnt nun die Bergsträßer Kreisverwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Bürger hatte das Klimaschutzmanagement des Kreises darüber informiert, dass ein unbekannter Anrufer sich als Bürger-Solar-Berater ausgegeben hat, der im Auftrag des Kreises rund um PV-Anlagen berate. Der vermeintliche Solarberater versuchte, einen Vororttermin zu vereinbaren. Dieser reagierte aber umsichtig und stellte kritische Rückfragen, woraufhin das Gespräch schnell beendet wurde.

Kein Auftrag aus dem Landratsamt

„Es ist erschreckend, auf welche Ideen Betrügerinnen und Betrüger kommen“, betonte Landrat Christian Engelhardt. „Wir als Kreis haben im vergangenen Jahr ehrenamtliche Bürger-Solar-Beraterinnen und -Berater durch den gemeinnützigen Verein Metropol-Solar ausbilden lassen. Mit diesem Angebot wollten wir den ausgeschöpften Beratungskapazitäten im Bereich Photovoltaik entgegenwirken.“

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Schulkindbetreuung Schwere Vorwürfe gegen Bibliser Rektorin: Landrat lässt Schulkindbetreuung prüfen Mehr erfahren

Es gebe jedoch keinen Auftrag vom Kreis, dass die Berater oder andere Firmen proaktiv Kontakt mit Bergsträßer Bürgern aufnehmen. „Dies ist kein seriöses Vorgehen“, so der Landrat.

Generell geht der Erstkontakt bei allen im Kreis Bergstraße arbeitenden Bürger-Solar-Beratungen von interessierten Bürgern aus, die aktiv auf die Berater zugehen. Sie nehmen nur nach vorherigem Erstkontakt durch die Interessenten mit diesen Kontakt auf.

„Lassen Sie sich daher weder an Haustür noch am Telefon mit einem Verweis auf einen vermeintlichen Auftrag durch den Kreis zu Beratungen überreden“, ruft Engelhardt die Bürger zur Vorsicht auf. red

Info: Weitere Informationen sowie Kontaktdaten für Bürger-Solar-Beratungen im Kreis Bergstraße: www.buergersolarberatung.de