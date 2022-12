Kreis Bergstraße schließt Corona-Impfstelle in Heppenheim

Nach Beschluss des Landes Hessen endet zum Ende dieses Jahres der Auftrag des öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus. Im weiteren Verlauf sollen nunmehr notwendige Impfungen wieder durch die niedergelassenen Ärzte erfolgen.

Aus diesem Grund wird der Kreis Bergstraße sowohl die Arbeit in der regionalen Impfstelle in Heppenheim (Spessartstraße 2) als auch des mobilem Impfteams zum Jahresende beenden.

Noch bis Freitag, 16. Dezember, haben die Bürger die Möglichkeit, sich ohne Termin in der Impfstelle immunisieren zu lassen. Danach werden sich die Türen der Impfstelle schließen und bis Jahresende deren Rückbau erfolgen.

Landrat Christian Engelhardt sagte dazu: „Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - sowohl in der Impfstelle, im mobilen Team als auch in der entsprechenden Verwaltung - meinen besonderen Dank für ihren engagierten Einsatz zur Bewältigung der Corona-Pandemie aussprechen. Alle diese Personen haben ihre wichtige Aufgabe immer freundlich und bürgernah erfüllt und waren stets bereit, sich auf neue Aufgabengebiete und Herausforderungen einzulassen.“ Das hätte das Personal nicht zuletzt auch bei der Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine unter Beweis gestellt.

An der regionalen Impfstelle des Kreises können Personen ab dem fünften Lebensjahr noch bis 16. Dezember ohne Terminvereinbarung eine Impfung erhalten. Die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Novavax sind vorrätig. Von Biontech sind auch an Omikron angepasste Impfstoffe (BA1 und BA4/5) vorhanden.

Die Öffnungszeiten der Impfstelle in Heppenheim sind am Montag, Dienstag und Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag von 12.30 bis 19.30 Uhr. Trotz Privatstraße ist eine Anfahrt mit dem Pkw bis direkt zur Impfstelle möglich. (red)