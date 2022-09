Klima-Demo am Freitag in Bensheim

Bergstraße. Das Evangelische Dekanat Bergstraße ruft zur Teilnahme am weltweiten Klimastreik an diesem Freitag (23. September) auf. In Bensheim ist an diesem Tag um 17 Uhr eine Demonstration von Fridays for Future geplant, die auch von der Evangelischen Jugend Bergstraße aktiv unterstützt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Extreme Dürre in Deutschland, Überschwemmungen in Pakistan, Waldbrände in Südeuropa, Wasserknappheit in Teilen Afrikas – dieser Sommer hat einmal mehr gezeigt, dass Klimaschutz das Gebot der Stunde ist“, sagte der Bergsträßer Dekan Arno Kreh, der an die Kirchenmitglieder appellierte, den Klimastreik zu unterstützen.

Menschen in Afrika leiden stark

Die Dekanatsreferentin für gesellschaftliche Verantwortung Sabine Allmenröder erklärte, dass die Klimakrise für viele Menschen in den Ländern des Globalen Südens bereits Realität sei.

Mehr zum Thema Klima Fridays for Future will 100-Milliarden-Sondervermögen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Zwingenberg Den Kirchgarten an der Bergkirche Zwingenberg naturnah gestalten Mehr erfahren Gesellschaft Stark-Watzinger: Keine Schulschließungen wegen Energiekrise Mehr erfahren

Sie erinnerte zudem daran, dass Menschen in Afrika, die den geringsten ökologischen Fußabdruck hinterlassen, am stärksten unter der Klimaerwärmung zu leiden hätten. „Die Klimakrise ist auch eine Gerechtigkeitskrise“, so Sabine Allmenröder.

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Volker Jung forderte, die Anstrengungen für einen konsequenten Klimaschutz zu verstärken. „Unsere Welt ist uns von Gott mitanvertraut. Aus diesem Glauben heraus wünschen wir und fordern wir sehr konkret gerade jetzt noch mehr Engagement für den Ausbau erneuerbarer Energien. Zudem sind alle gefordert, sparsam mit Energie umzugehen – privat und in unseren Gemeinden.“

Kritik an der Bundesregierung

In ihrem Aufruf zum Klimastreik kritisiert die Fridays for Future-Bewegung auch die deutsche Bundesregierung. Deren Pläne reichten für die Einhaltung des 1,5-Grad- Limits nicht aus. Die Abhängigkeit von russischen Energie-Importen habe sich als Fehler herausgestellt.

Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stiegen die Energiepreise und die Heizrechnungen seien für viele Menschen kaum bezahlbar.

Die Kundgebung zum Klimastreik in Bensheim beginnt um 17 Uhr auf dem Beauner Platz. red