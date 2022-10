Kampfmittel-Suche zwischen Viernheim und Hüttenfeld vor dem Abschluss

Bergstraße. Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Radweges entlang der Landesstraße L 3111 zwischen Viernheim und Hüttenfeld werden seit Mai umfassende Kampfmittelsondierungen durchgeführt. Die Suche soll bis voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil.

Ab kommenden Montag, 17. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 21. Oktober, erfolgen die Sondierungsarbeiten im Bereich nördlich des Kreisels Industriestraße in Viernheim. Aufgrund der baulich getrennten Richtungsfahrbahnen nördlich des Kreisels können die Arbeiten nur unter Vollsperrung jeweils einer Richtungsfahrbahn durchgeführt werden. Die Umleitung erfolgt innerörtlich über die Industriestraße zur Werkstraße und weiter über den Lorscher Weg zurück zu L 3111.

Im Rahmen der Sondierungsarbeiten wurden Flächen von insgesamt rund 67 000 Quadratmetern auf möglicherweise vorhandene Kampfmittel abgesucht.

Der Bau des Geh- und Radweges entlang der Landesstraße soll nach derzeitiger Planung Anfang 2023 beginnen und voraussichtlich bis ins Frühjahr 2024 andauern. Zwischen Viernheim und dem Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld besteht derzeit keine direkte Radwegeverbindung. Radfahrer müssen aktuell im fließenden Verkehr der L 3111 fahren oder alternativ mehrere Kilometer Umweg über das umliegende Wald- und Wirtschaftswegenetz nehmen.

Der künftige Radweg beginnt am Anschluss des Kreisverkehrsplatzes am Ortseingang Viernheim und erstreckt sich auf einer Länge von rund 4,2 Kilometern bis zur Einmündung der Viernheimer Straße in Hüttenfeld.