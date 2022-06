Junge Christen feiern in Gernsheim auf dem Party-Schiff

In den nächsten vier Tagen wird in Gernsheim enorm was los sein – in der Stadt am Rhein, die gerade einmal eine halbe Stunde Fahrtzeit von uns entfernt ist, findet nämlich ein sogenannter Jugendkirchentag statt, das hat mir mein Freund Konrad Kirchenmaus berichtet, der sich das mal aus der Nähe anschauen möchte. Veranstaltet wird der Jugendkirchentag von der Evangelischen Kirche und eingeladen sind junge Leute im Alter von 13 bis 18 Jahren – mit 4000 Teilnehmern wird gerechnet. Für sie gibt es ein tolles Programm: Konzerte, Jugendgottesdienste, Sport- und Spielaktionen, Gespräche und Kurse gehören dazu. Und auf dem Rhein legt sogar ein Party-Schiff zum Feiern ein. Das Treffen soll junge Menschen für Jesus Christus begeistern, etliche Teenager von der Bergstraße nehmen teil. red

Fred Fuchs © MM