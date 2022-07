Hessische Landesregierung beschließt Zukunftsplan Wasser

Hessen. Die hessische Landesregierung hat mit Blick auf die Klimakrise einen Zukunftsplan zum Schutz von Wasserressourcen beschlossen. "Hessen ist ein wasserreiches Land", erklärte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. "Die letzten trockenen Jahre, die aktuelle Situation in manchen Landkreisen und die Klimaprognosen zeigen jedoch eindrücklich, dass wir uns auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen müssen."

Zu den Maßnahmen im Zukunftsplan Wasser zählen die Förderung von Grundwasserneubildung, der Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen und der Ausbau von kommunenübergreifenden Verbundsystemen, die zur Sicherstellung der Wasserversorgung in Trockenperioden beitragen sollen. Auch die Einsparmöglichkeiten von Trinkwasser etwa durch die vermehrte Nutzung von Betriebswasser sollen vorangebracht werden.

Das Umweltministerium hatte 2019 ein Leitbild für die Sicherstellung der Wasserversorgung vorgelegt, das den Klimawandel und die Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt. Der Zukunftsplan Wasser ist ein wesentlicher Baustein zur Umsetzung des Leitbilds. Verbände, Landkreise, Kommunen und Einzelpersonen hatten zwei Monate Zeit, um zu dem Entwurf des Plans Stellung zu nehmen. Insgesamt 41 Rückmeldungen habe es bis zu dem Kabinettsbeschluss gegeben, teilte das Umweltministerium mit.