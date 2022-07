Auch in Dogliani ist das Wasser knapp

Lautertal. Noch gehe es allen gut, berichtet Tino Gallo, Vorsitzender des Verschwisterungsvereins in Dogliani, bezüglich der großen Trockenheit in Italien. Vorerst sei nur geplant, die Wasserversorgung zeitweise abzustellen, was bis jetzt aber noch nicht geschehen sei. Es regne wenig und man achte darauf, kein Wasser zu verschwenden, ergänzte Gallo.

Die Situation sei noch nicht dramatisch, auch wenn der Sommer noch lang sei. Vereinzelt gebe es Gewitter, teilweise Hagel und heftigem Wind, allerdings nur mit geringen Niederschlägen. Die Flüsse hätten so wenig Wasser, wie sonst erst Ende August.

Von Tiziana Viglione vom Vorstand des Verschwisterungsvereins in Dogliani wird bestätigt, dass man noch Wasser habe, aber nicht wisse, wie das mit der Dürre enden werde. Sie werde über die weitere Situation berichten.

Gallo betonte abschließend, dass sein Verein sich augenblicklich auf die Reise nach Jarnac zum Verschwisterungsjubiläum – 40 Jahre Lautertal-Jarnac – vorbereite. koe