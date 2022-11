Gottesdienst in Schwanheim zum Start ins neue Kirchenjahr

Bergstraße. Am Vorabend des neuen Kirchenjahres, 26. November, lädt das Evangelische Dekanat Bergstraße zu einem Gottesdienst mit anschließendem Empfang in die Evangelische Kirche Schwanheim ein.

In seiner Predigt wird der Leiter der Ehrenamtsakademie der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Pfarrer Steffen Bauer, die Jahreslosung für 2023 auslegen: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Mit der Auslegung der Jahreslosung läutet das Evangelische Dekanat traditionell das neue Kirchenjahr ein, das am 1. Advent startet. Der Gottesdienst am 26. November beginnt um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche Schwanheim (Rohrheimer Str. 34). Beim anschließenden Empfang werden Pfarrer Christian Stamm und Kreisbeigeordneter Philipp-Otto Vock Grußworte sprechen. Der Empfang ist öffentlich. Das Dekanat bittet um eine Anmeldung per Telefon 06252/67330 oder per E-Mail: dekanat.bergstrasse@ekhn.de. red

