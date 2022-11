Gadernheim. Am Ewigkeitssonntag, 20. November, ist ab 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrerin Marion Mühlmeier in der evangelischen Kirche in Gadernheim. Das kündigte das Pfarramt an.

Dabei gedenkt die Gemeinde der Menschen, von denen sie im Kirchenjahr 2022 Abschied nehmen musste. Die Namen der Verstorbenen werden vorgelesen und für jeden eine Kerze angezündet.

Auf dem Friedhof gibt es ab 14 Uhr außerdem eine Andacht mit Pfarrerin Marion Mühlmeier und dem Posaunenchor. red