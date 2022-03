Frühes Blühen im Schatten der Bäume

Jedes Jahr im Frühling beginnen die Blumen zu blühen und zu sprießen. Doch manche Blumen scheinen den Frühling gar nicht mehr abwarten zu können und zeigen ihre farbigen Blütenblätter sehr früh im Jahr. Manchmal sogar, wenn noch Schnee liegt, durch den sie hindurch wachsen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Pflanzen nennt man Frühblüher. Sie wachsen häufig in Orten, an denen die Sommer sehr kurz sind. Um diesen also ausnutzen zu können, müssen sie früh mit dem Blühen beginnen.

Fred Fuchs © MM

Ein anderer Grund für das frühe Blühen der Pflanzen ist, dass sie auch häufig in Wäldern vorkommen. Wie jede Pflanze brauchen auch die Frühblüher Sonnenlicht, um zu wachsen. Im Frühling beginnen jedoch auch die Bäume, die ihre Blätter über den Winter abgeworfen haben und noch mit kahlen Ästen im Wald stehen, wieder mit dem Blühen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bald werden ihre Blätter wieder nachgewachsen sein und die Baumkronen der Bäume werden wieder voll sein. Wenn das passiert, bilden die Bäume ein dichtes Blätterdach, durch das ganz wenig direktes Sonnenlicht auf den Waldboden fällt. Daher beginnen die Pflanzen dort früher mit dem Blühen, solange noch Sonne zu ihnen durchscheinen kann.

Die Pflanzen speichern das Sonnenlicht ab und versorgen sich dann damit. Wenn ihr euch aufmerksam umschaut, werdet ihr sicher schon ein paar Frühblüher wie Schneeglöckchen oder Gänseblümchen erspähen können. fw