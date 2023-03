Eine Spende für ein Bergsträßer Forscherlabor

Bergstraße. Der digi_space ist der Ort für Innovationen: Hier können Schüler digitale Technologien erleben, erlernen und eigene Ideen umsetzen. Ob Kommunikation, IT, Robotik oder 3D – der digi_space stellt die digitalen Technologien für Projekte zur Verfügung. Grundvoraussetzungen sind Spaß am Machen und die Motivation, eigene Projekte zu verwirklichen. Der digi_space ist unter anderem Preisträger bei „Hessen smart gemacht 2022“ und wurde als Bildungsort des Jahres 2021 des Stifterverbandes ausgezeichnet, erklärt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Dieses Konzept begeistert demnach: Vor kurzem erhielt der digi_space eine Spende in Höhe von 1500 Euro von Dr. Annette Brusius aus Heppenheim. Die Augenärztin sagt: „Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag für die chancengerechte Bildung und Integration von Kindern und Jugendlichen in Zeiten digitaler Transformation.“

Der digi_space biete mit seinen unterschiedlichen Projekten von Robotik über Green Energy bis hin zum Erasmus+Video-Projekt „6 digi-tours of Europe“ ein tolles Angebot für alle Kinder und Jugendlichen im Kreis Bergstraße.

Im Januar erst haben die digi_space_robots bei der First-Lego-League den Team-Pokal des Regionalwettbewerbs bei der IHK in Darmstadt gewonnen. Anfang Februar waren im Rahmen des Erasmus+ Projektes sechs Schüler aus Heppenheim, Lampertheim und Lorsch für neun Tage in Tetovo in Nord-Mazedonien.

Stratosphärenballon

In den kommenden Monaten sind weitere Projekte geplant, unter anderem Studienfahrten nach Rumänien und Italien, Workshops in Kooperation mit Schulen, MINT-Zentren und dem Schulamt, Ferienworkshops in den Oster- und Sommerferien.

Ein besonderes Projekt hierbei ist sicherlich der geplante Aufstieg eines Stratosphärenballons in Kooperation mit dem Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim.

Mit dem digi_space ermöglicht es der Kreis Bergstraße Schülern, selbstständig mit neuen Techniken, Werkzeugen und Geräten zu experimentieren und eigene Digital-Projekte umzusetzen. Umso erfreulicher ist es, wenn dieses Engagement durch lokale Unternehmen sowie Bürger unterstützt wird.

Im Ende 2020 eingerichteten Forscherraum am Starkenburg-Gymnasium stehen Interessierten beispielsweise 3D-Scanner und -Drucker, ein Elektroniklabor, Videotechnik und Greenscreen, Sensortechnik, Robotik, CAD-Systeme und vieles mehr zur Verfügung – regional, schul- und schulformübergreifend sowie kostenfrei.

Neben eigenen Experimenten können Schüler dort unter anderem technologiespezifische Führerscheine machen oder an angeleiteten Workshops zu Computer-aided-Design, Virtual Reality oder Video-Produktion teilnehmen.

Das forschende und entdeckende Lernen soll den Jugendlichen Impulse für die berufliche Orientierung geben, so das Bergsträßer Landratsamt.

Verantwortlich für den digi_space zeichnet Jan Fuchs, Referent für Digitale Bildung beim Kreis Bergstraße und selbst Pädagoge. red