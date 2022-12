Drei Vorträge zu Geschichtsblättern im Kreis Bergstraße

Bergstraße. „Wir sind das Gedächtnis des Kreises Bergstraße“: Mit diesen Worten erläutert Heidi Adam, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine im Kreis Bergstraße die Aufgabe, der sich jährlich neu einige Historiker und geschichtlich Interessierte des Kreises stellen. Sie sammeln Texte zur Historie, Forschungen und Erinnerungen, um Ereignisse, Zustände und Institutionen im Gedächtnis der Menschen zu halten. Die Texte sind aufwendig recherchiert und wissenschaftlich bearbeitet, wenn sie dann in den Geschichtsblättern erscheinen.

Schwester Paterna

In diesem Jahr erscheint bereits Band 55. Darin beschäftigt sich ein großer Beitrag von Heinz Klee, ehemaliger Schulleiter aus Viernheim, mit Schwester Paterna, die in Viernheim noch vielen Bürgern bekannt sein dürfte. War sie doch über vier Jahrzehnte die „Sozialstation“ der Stadt und mit ihrem Fahrrad überall präsent, wo sie gebraucht wurde.

Den Weg der jungen Frau aus dem Schwarzwald über ihren Ordenseintritt bei den „Bühler Schwestern“ bis hin zur „Gemeindeschwester“ in Viernheim zeichnet Heinz Klee nach und beschreibt ihr nimmermüdes Wirken. Daher findet eine Buchvorstellung des neuen Bandes der Geschichtsblätter im Jahr 2022 auch in Viernheim statt. Für morgen (Freitag), 18 Uhr, sind alle Interessierten in die Kulturscheune eingeladen zu dem Vortrag von Heinz Klee.

Natürlich enthält der Band noch viel mehr Wissenswertes: So feierte der Melibokusturm in diesem Jahr ein Jubiläum. Claudia Sosniak, Archivarin der Stadt Bensheim, schreibt über die Vorgänger des heutigen Turmes und seine Entstehung. Ein Aquarell des Turmes von dem Künstler Hans Pehle ziert in diesem Jahr den Einband des Buches. Hans Pehle wird an diesem Abend ebenfalls anwesend sein.

Stickelgräber

Bereits morgen um 14 Uhr findet eine weitere Buchvorstellung in Fürth statt. In der Cafeteria der Heinrich-Böll-Schule wird der Band zuerst der Öffentlichkeit präsentiert. Danach wird Ludwig Knapp, ehemaliger Lehrer an der HBS, einen Vortrag vor Schülern, Lehrern und weiteren Gästen über Schulen in Fürth von den Anfängen bis heute halten. Im Anschluss daran referiert der Rimbacher Bürgermeister Holger Schmitt über den neuen Tromm-Turm, der den abgebrochenen Ireneturm ersetzt.

Am Donnerstag, 8. Dezember, 17 Uhr, ist die Arbeitsgemeinschaft im Dorfgemeinschaftshaus in Schlierbach zu Gast – natürlich mit dem neuen Band Nummer 55. Der Leiter des Museums in Lindenfels, Matthias Roth, wird dann über die besondere Geschichte der reformierten Schlierbacher Kirche mit dem Stickel-Friedhof einen Vortrag halten. red