Die Weinbaukartei steht jetzt unter neuer Leitung

Darmstadt/Eltville. Christoph Presser, langjähriger Teamleiter der Weinbaukartei des Weinbaudezernates beim Regierungspräsidium (RP) Darmstadt wurde jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolger wird Matthias Schäfer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seinen Dienst hatte Presser im Jahr 1987 im damaligen Weinbauamt aufgenommen, das später in das Dezernat Weinbau übergegangen ist. Durch seine Arbeit trug er maßgeblich dazu bei, dass die Weinbaukartei des Landes Hessen heute eine feste Größe in der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben des Dezernates Weinbau ist.

Seine Tätigkeiten habe Presser immer mit sehr hohem Engagement und viel Leidenschaft wahrgenommen. Er war fachlich und persönlich ein überaus geschätzter Kollege und war in Hessen und sogar über die Landesgrenzen hinaus hoch angesehen. Mit seinem Team hat er die Weinbaukartei über die Jahre hinweg weiterentwickelt und an die jeweiligen Anforderungen angepasst. Darüber hinaus befasste sich Presser mit vielerlei fachspezifischen Weinbauthemen und legte so für die Weinbaupraxis eine sehr gute Handlungsgrundlage dar.

Seine Aufgaben werden seit Monatsbeginn von Mathias Schäfer übernommen. Er ist seit dem Jahr 2009 im Dezernat Weinbau als kellerwirtschaftlicher Berater tätig und wird nun die Teamleitung der Weinbaukartei des Landes Hessen übernehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist mit seinem in Eltville ansässigen Weinbau-Dezernat unter anderem für die Beratung der gut 1000 hessischen Weinbaubetriebe zuständig. Diese verfügen über insgesamt 3650 Hektar Rebfläche im Rheingau und an der Hessischen Bergstraße. Weitere Informationen zur Arbeit des Weinbau-Dezernats und über die beiden großen hessischen Anbaugebiete gibt es auf der Website des Regierungspräsidiums Darmstadt (https://rp-darmstadt.hessen.de/) unter der Rubrik Umwelt – Landwirtschaft/Fischerei/Weinbau. red