Die Corona-Infektionszahlen an der Bergstraße steigen weiter

Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße steigen die Corona-Infektionszahlen weiter an. Am heutigen Freitag meldete das Robert-Koch-Institut für den Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 823,5. Schon in der vorangegangenen Woche lag der Wert vergleichsweise hoch bei 654.

Das Landratsamt veröffentlichte gestern die Infektionszahlen für die zurückliegende Woche. Im Zeitraum von Freitag (23. September) bis Don- nerstag (29. September) wurden nach Angaben des Kreises Bergstraße insgesamt 2236 neue Corona-Fälle registriert – in der Vorwoche wurden im Kreis im Vergleichszeitraum 1774 neue Fälle festgestellt.

Zudem hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt. Es handelt sich um eine Person im Alter von 74 Jahren. Insgesamt ist damit die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, kreisweit auf 492 gestiegen.

Die meisten Neuinfektionen gab es im Berichtszeitraum in Bensheim (361), gefolgt von Lampertheim (274) und Viernheim (208). In Heppenheim wurden 199, in Lorsch 146, in Zwingenberg 75, in Lautertal 69, in Einhausen 54 und in Lindenfels 45 Neuinfektionen registriert.

Auch die Hospitalisierungsinzidenz nimmt zu

Für den genannten Zeitraum meldete das Bergsträßer Landratsamt zudem acht verabreichte Erst-Impfungen sowie drei Zweit-,14 Dritt-, 184 Viert- und 24 Fünft-Impfungen. Die Gesamtzahl der Impfungen ist damit gestiegen auf 101 413 Erst-, 91 809 Zweit-, 35 004 Dritt-, 2548 Viert- und 86 Fünft-Impfungen.

Auch in Hessen hält der ansteigende Trend bei den bestätigten Corona-Infektionen an. Die Inzidenz lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern hessenweit bei 586,8. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 400,2 gelegen. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 2,5 Millionen Corona-Infektionen im Bundesland registriert.

Auch die Hospitalisierungsinzidenz nimmt zu: Sie lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums am heutigen Freitag bei 6,56 – nach 4,42 vor einer Woche. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen bezogen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden.